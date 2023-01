– Foto: Jens Ortschig

Erfahrener Keeper soll im Abstiegskampf helfen Der BSV Eintracht Sondershausen muss in diesem Winter zwei seiner Kicker verabschieden. Einer der beiden wechselt in die Landesklasse 2, der andere in die Oberliga.

Stürmer Bogdan Unhurian verlässt die Nordthüringer und wechselt zum VfB Krieschow in die Oberliga. Außerdem wird Keeper Piotr Rusek Sondershausen verlassen und hütet künftig den Kasten der SG Walschleben in der Landesklasse 2.

Der ukrainische Offensivspieler Bogdan Unhurian (22) verlässt den BSV Eintracht Sondershausen im aktuellen Transferfenster. Er will sich eine Etage höher beweisen und kickt künftig für den VfB Krieschow in der Oberliga. Er kam im Sommer 2021 zur Eintracht und absolvierte seither 37 Spiele in der Thüringenliga und konnte dabei 19 Tore erzielen. Ebenfalls verabschieden müssen die Sondershäuser Torhüter Piotr Rusek (31). Er verlegte seinen Lebensmittelpunkt nach Erfurt, pausierte einige Monate und hütet nun den Kasten der SG Walschleben. Für die erste Mannschaft der Eintracht absolvierte er 86 Partien. >>> Zum FuPa-Profil von Bogdan Unhurian