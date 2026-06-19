Erfahrener Innenverteidiger kehrt zu Lupo Martini Wolfsburg zurück

USI Lupo Martini Wolfsburg setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison weiter auf Erfahrung und Identifikation. Mit Dennis Dubiel kehrt ein bekanntes Gesicht zum Verein zurück. Der Innenverteidiger spielte bereits für Lupo, ehe er vor der vergangenen Saison zum SSV Vorsfelde wechselte.
Mit Dennis Dubiel verstärkt ein Spieler den Kader, der die Strukturen und das Umfeld des Vereins bereits kennt. Nach einer Saison beim SSV Vorsfelde kehrt der Innenverteidiger nach Wolfsburg zurück und soll den Neuaufbau des künftigen Landesligisten mitgestalten.
Für Lupo Martini ist es ein weiterer Transfer, der auf Kontinuität und Erfahrung setzt. Dubiel bringt nicht nur die sportlichen Voraussetzungen für die Defensive mit, sondern kennt auch die Anforderungen und die Kultur des Vereins.
Die Verantwortlichen sehen in dem Rückkehrer einen wichtigen Baustein für die kommende Saison. Besonders seine körperliche Präsenz, seine Zweikampfstärke und seine Erfahrung sollen der Mannschaft mehr Stabilität verleihen.
Darüber hinaus verfügt Dubiel über eine ausgeprägte Schlagtechnik und gilt als Spieler, der in wichtigen Spielsituationen Verantwortung übernimmt. Diese Qualitäten sollen einer jungen Mannschaft zusätzliche Sicherheit geben.
Der Innenverteidiger soll nicht nur auf dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen, sondern auch in der Kabine als erfahrener Akteur vorangehen.
Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen verfolgt Lupo Martini Wolfsburg weiterhin die Strategie, junge Spieler mit erfahrenen Kräften zu ergänzen. Dubiel fügt sich nahtlos in dieses Konzept ein und soll als Führungsspieler den personellen Umbruch begleiten.
„Ein Spieler, der den Verein kennt. Ein Spieler, der Verantwortung übernimmt. Ein Spieler, der wieder dort ist, wo er hingehört“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins über die Rückkehr des Innenverteidigers.
Mit der Verpflichtung von Dennis Dubiel gewinnt Lupo Martini Wolfsburg einen erfahrenen Defensivspieler zurück, der sportliche Qualität, Führungsstärke und eine enge Verbindung zum Verein in den Neuaufbau einbringt.