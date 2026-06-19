Erfahrener Innenverteidiger kehrt zu Lupo Martini Wolfsburg zurück Dennis Dubiel wechselt vom SSV Vorsfelde zurück zum Landesligisten von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

USI Lupo Martini Wolfsburg setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison weiter auf Erfahrung und Identifikation. Mit Dennis Dubiel kehrt ein bekanntes Gesicht zum Verein zurück. Der Innenverteidiger spielte bereits für Lupo, ehe er vor der vergangenen Saison zum SSV Vorsfelde wechselte.

Mit Dennis Dubiel verstärkt ein Spieler den Kader, der die Strukturen und das Umfeld des Vereins bereits kennt. Nach einer Saison beim SSV Vorsfelde kehrt der Innenverteidiger nach Wolfsburg zurück und soll den Neuaufbau des künftigen Landesligisten mitgestalten. Für Lupo Martini ist es ein weiterer Transfer, der auf Kontinuität und Erfahrung setzt. Dubiel bringt nicht nur die sportlichen Voraussetzungen für die Defensive mit, sondern kennt auch die Anforderungen und die Kultur des Vereins.

Stabilität für die Defensive Die Verantwortlichen sehen in dem Rückkehrer einen wichtigen Baustein für die kommende Saison. Besonders seine körperliche Präsenz, seine Zweikampfstärke und seine Erfahrung sollen der Mannschaft mehr Stabilität verleihen. Darüber hinaus verfügt Dubiel über eine ausgeprägte Schlagtechnik und gilt als Spieler, der in wichtigen Spielsituationen Verantwortung übernimmt. Diese Qualitäten sollen einer jungen Mannschaft zusätzliche Sicherheit geben.