Erfahrener Fußballfachmann stößt zur SG

Der 36-Jährige war zuletzt Cheftrainer bei Eschwege 07, wo er die Mannschaft binnen kurzer Zeit von der B-Liga in die Kreisoberliga führte. Mönche gilt als Förderer junger Talente und setzt in seiner Arbeit konsequent auf Entwicklung – eine Philosophie, die gut zur Ausrichtung der SG passt. Auch frühere Stationen in Reichensachsen und Wanfried sowie seine aktive Karriere, unter anderem in der Thüringenliga, haben ihn geprägt. Mönche ist Inhaber der B+-Lizenz und als DFB-Stützpunkttrainer zusätzlich in der Nachwuchsausbildung engagiert.

„Dass ein Verein aus der Verbandsliga anruft, war für mich ein sehr schönes Gefühl“, erklärte Möche auf den sozialen Medien von Klei/Hun/Doh. „Die Gespräche waren überzeugend, und ich freue mich auf diese große Herausforderung.“ Auch sportlich sendet die SG mit der Verpflichtung ein deutliches Signal: Der Verein will an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen. Mönche bringt nicht nur Expertise und Routine, sondern auch einen klaren Anspruch mit: „Mir ist wichtig, dass jede Übung mit hundertprozentiger Leidenschaft ausgeführt wird. Nur so können wir als Trainerteam die Jungs weiterentwickeln.“

Im Lager der SG zeigt man sich entsprechend zufrieden. Neben der Fachkompetenz sei auch die menschliche Komponente ausschlaggebend gewesen, heißt es. Mönche habe sich bereits gut in das neue Umfeld eingefunden, das Team sei offen und engagiert – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit dem Neuzugang ist das Trainerteam nun komplett. Der Saisonstart kann kommen.