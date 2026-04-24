Erfahrener Führungsspieler für Arminia Hannover

– Foto: Arminia Hannover

Mit Ferhat Bikmaz präsentiert der Verein den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit und setzt dabei bewusst auf Erfahrung. Der 37-Jährige bringt eine lange Laufbahn mit und soll vor allem durch seine Übersicht, Ruhe am Ball und seine präzise Spielweise Akzente setzen.

Die Verantwortlichen heben neben den sportlichen Qualitäten insbesondere die Haltung des Routiniers hervor. „Unglaubliche Erfahrung, großartige Einstellung und Führungsqualitäten“ werden ihm zugeschrieben – Attribute, die der Mannschaft auf und neben dem Platz Stabilität verleihen sollen.

Bikmaz wechselt aus dem Raum Oststadt über Bischofshol nun in sein neues Umfeld und soll dort eine tragende Rolle einnehmen. Seine Verpflichtung gilt als erster Baustein in der Planung für die kommende Saison.