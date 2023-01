Erfahrener Flügelspieler: Hallescher FC legt in der Offensive nach 3. Liga +++ Saalestädter verpflichten Nik Omladic von Hansa Rostock

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat der Hallesche FC noch einmal in der Offensive nachgelegt. Am Freitag gab der Drittligist die Verpflichtung von Nik Omladic bekannt. Der 33-Jährige war in Deutschland bis zum vergangenen Sommer für den FC Hansa Rostock aktiv und spielte zuletzt für Rudar Velenje (Slowenien). Fast 100 Spiele verbuchte der technisch versierte Flügelspieler bereits in der 2. Bundesliga.