Erfahrener Bremen-Liga-Spieler: 1. FC Burg verpflichtet Mola Khan Landesligist verstärkt sein Mittelfeld mit einem technisch starken und erfahrenen Neuzugang von smu · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Bremen weiter voran und hat mit Mola Khan einen erfahrenen Mittelfeldspieler verpflichtet. Der Verein bezeichnet den Neuzugang als absoluten Wunschspieler und zeigt sich überzeugt, dass Khan sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle einnehmen wird.

Der zentrale Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der Bremen-Liga mit. Zuletzt stand Khan bei der SG Aumund-Vegesack unter Vertrag und absolvierte dort mehrere Spielzeiten in Bremens höchster Spielklasse. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Jugend des Blumenthaler SV. Wunschspieler für die neue Saison

Beim 1. FC Burg traut man dem Neuzugang zu, der Mannschaft mit seiner Ruhe am Ball, seiner Spielübersicht und seiner Erfahrung sofort weiterzuhelfen. Gleichzeitig soll Khan auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen und den jungen Spielern Orientierung geben. Mit der Verpflichtung unterstreicht der Landesligist seine Ambitionen, den Kader gezielt mit Spielern zu verstärken, die neben Qualität auch Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringen. Mola Khan soll dabei eine zentrale Rolle im Mittelfeld des 1. FC Burg übernehmen.