Erfahrener Außenverteidiger kehrt zu den Sportfreunden Siegen zurück

David Kammerbauer kehrt nach sechs Jahren bei den Stuttgarter Kickers zu den Sportfreunden Siegen zurück. Der 28-jährige Linksverteidiger, der in seiner Karriere bereits drei Landespokalsiege feierte, soll das Team in der Regionalliga West verstärken.

Regionalliga West: David Kammerbauer kehrt zu den Sportfreunden Siegen zurück

Die Sportfreunde Siegen haben ihre Kaderplanung für die Regionalliga-Saison 2025/26 weiter vorangetrieben und David Kammerbauer als neuen Neuzugang präsentiert. Der 28-jährige Linksverteidiger, der zuletzt für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest spielte, kehrt nach sechs Jahren zu seinem früheren Verein zurück. Kammerbauer war bereits in der Saison 2016/17 für ein Jahr Teil der Sportfreunde und will nun im zweiten Kapitel seiner Karriere an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen.