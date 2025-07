Erfahrener Außenbahnspieler für den SSV Jeddeloh Dominique Ndure schließt sich dem Regionalligisten an Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord Jeddeloh Dominique Ndure

Der SSV Jeddeloh hat sich die Dienste von Dominique Ndure gesichert. Der 25-jährige Außenbahnspieler kommt vom West-Regionalligisten SV Rödinghausen an den Küstenkanal und bringt reichlich Erfahrung mit: In der abgelaufenen Saison stand er in 33 von 34 möglichen Ligapartien auf dem Platz.

Ausgebildet wurde Ndure beim JFV Nordwest, ehe er 2018 in den Regionalligakader des VfB Oldenburg aufrückte. Über Stationen bei Holstein Kiel II, Teutonia 05 Ottensen und einem weiteren Engagement in Oldenburg, wo er auch 33 Drittliga-Spiele absolvierte, sammelte er insgesamt 133 Einsätze in der Regionalliga. „Wir sind hoch erfreut, dass wir Dominique verpflichten konnten“, sagt Sportleiter Olaf Blancke. „Er ist einer unserer absoluter Wunschspieler und wird unsere Mannschaft sofort verstärken. Dominique bringt viel Erfahrung und Qualität mit.“