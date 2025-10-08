Erfahrene Verstärkung für das Tor

Der SV Wilhelmshaven hat kurz vor dem nächsten Spieltag auf dem Transfermarkt reagiert und Torwart Nikolaos Koliofoukas unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Grieche ist ab sofort spielberechtigt und erweitert das Torhüterteam, das nach dem Abgang von Luca Kemna nur noch zwei Namen umfasste.

„Nach dem Abgang von Luka Kemna mussten wir auf der Torhüterposition noch einmal reagieren. Uns war das Risiko einfach zu groß, mit nur zwei Torhütern durch die Saison zu gehen“, erklärte SVW-Sportchef Florian Schmidt. Mit Koliofoukas kommt ein erfahrener Mann mit internationalem Hintergrund: Der Schlussmann spielte bis 2023 in seiner griechischen Heimat, ehe er zum Regionalligisten SSV Jeddeloh wechselte und dort erste Einsätze im deutschen Fußball sammelte.

Koliofoukas bringt nicht nur Routine mit, sondern auch die körperlichen und spielerischen Voraussetzungen, um in der Oberliga Niedersachsen eine Rolle zu spielen. „Nikos ist ein sehr erfahrener Keeper, was uns bestimmt auch hier weiter voranbringen wird“, so Schmidt weiter. Der Kontakt zum Spieler bestand bereits seit der letzten Sommervorbereitung – nun wurde er kurzfristig reaktiviert und der Wechsel binnen weniger Tage vollzogen.