Erfahrene Niederländerin wechselt zum SV Meppen

In ihrer Heimat absolvierte Schouwstra knapp 100 Pflichtspiele in der Eredivisie – zunächst für PEC Zwolle, anschließend für VV Alkmaar und zuletzt für Heerenveen. In der abgelaufenen Saison stand sie dort in 22 Ligaspielen auf dem Platz. Zudem kennt sie den deutschen Fußball aus ihrer Zeit beim FC Carl Zeiss Jena, wo sie in der Saison 2021/22 in der Frauen-Bundesliga aktiv war.

Neben ihrer aktiven Laufbahn bereitet sich Schouwstra auf eine spätere Trainerinnenkarriere vor. Sie verfügt über erste Lizenzen und sammelte praktische Erfahrung als Nachwuchstrainerin.