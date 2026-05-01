Erfahrene Achse bleibt

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg setzt ein deutliches Zeichen der Kontinuität. Fabrice Hansch, Florian Müller und Dominik Richter bleiben dem Verbandsligisten auch in der kommenden Saison erhalten, wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab. Der Club spricht von drei „Leistungsträgern und Identifikationsfiguren“ – und von einem Fundament, das seit Jahren trägt.

Die Zahlen unterstreichen den Stellenwert des Trios: Gemeinsam kommen Hansch, Müller und Richter laut FSV auf mehr als 800 Einsätze im Dörnberger Trikot. Der Verein erinnert in diesem Zusammenhang an prägende Momente der jüngeren Geschichte – mehrere Pokalsiege, den Aufstieg in die Verbandsliga sowie das vielzitierte „Jahrhundertspiel“ gegen Wiesbaden. In der Botschaft schwingt dabei auch ein Vereinsgefühl mit: „Sie sind geblieben, als andere gingen“, heißt es.

Sportlich verbindet Dörnberg die Zusagen mit einem klaren Plan. Zusammen mit weiteren erfahrenen Spielern sollen Hansch, Müller und Richter in der kommenden Saison eine stabile Achse bilden, an der sich die Nachwuchskräfte orientieren können. Ziel ist es, die jungen Talente „heranzuführen und besser zu machen“ – ein klassisches Rezept für nachhaltige Entwicklung in einem Umfeld, in dem Fluktuation zum Alltag gehört.