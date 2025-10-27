Erencan Yardimci für drei Spiele gesperrt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erencan Yardimci wurde vom DFB-Sportgericht für drei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Stürmer sah am gestrigen Sonntag beim Heimspiel gegen Hannover 96 in der 20. Spielminute aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte.
Damit wird der 23-Jährige sowohl am kommenden Samstag gegen den 1. FC Nürnberg als auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum sowie in der Partie bei Hertha BSC fehlen.
Eintracht Braunschweig hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.