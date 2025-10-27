Erencan Yardimci für drei Spiele gesperrt

Erencan Yardimci wurde vom DFB-Sportgericht für drei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Stürmer sah am gestrigen Sonntag beim Heimspiel gegen Hannover 96 in der 20. Spielminute aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Damit wird der 23-Jährige sowohl am kommenden Samstag gegen den 1. FC Nürnberg als auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum sowie in der Partie bei Hertha BSC fehlen.

Eintracht Braunschweig hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.