Ereignisse überschlagen sich: Landesliga bekommt zwei neue Teams BSC Acosta und Hillerse nicht dabei von NK · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser

Kurz vor dem Start der neuen Saison sorgt der BSC Acosta für eine überraschende Entwicklung im niedersächsischen Fußball. Der Braunschweiger Klub hat seine erste Mannschaft aus der Landesliga Braunschweig zurückgezogen und wird künftig in der Bezirksliga antreten. Auch Meister der ersten Staffel, Hillerse, wird nicht Landesliga spielen.

Sportlich bestand dafür eigentlich kein Anlass. Mit Platz elf und 38 Punkten hatte Acosta den Klassenerhalt in der vergangenen Saison souverän geschafft. Nach dem Abschied von Trainer Joshua Sievert, der ein Angebot von BFC Dynamo annahm, geriet die Planung für die neue Spielzeit jedoch zunehmend ins Stocken. Mehrere Trainerkandidaten standen letztlich nicht zur Verfügung, während gleichzeitig einige Spieler den Verein verließen oder sich neu orientierten. Durch die personellen Probleme schrumpfte der Kader nach Vereinsangaben deutlich, sodass sich die Verantwortlichen schließlich zum Rückzug aus der Landesliga entschlossen. Künftig werden die erste und zweite Mannschaft zusammengeführt und gemeinsam in der Bezirksliga antreten. Die sportliche Verantwortung übernimmt Uwe Stucki.

Der Rückzug hat auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Landesliga Braunschweig. Wie der Verband bekanntgab, rückt der SC Rot-Weiß Volkmarode als erster sportlicher Absteiger nach und bleibt damit in der Liga. Zudem wird der TSV Hillerse nicht in die Landesliga aufsteigen dürfen. Der Verein erfüllt die Vorgaben des Anhangs 3 der Spielordnung nicht. Stattdessen nimmt der SSV Vorsfelde II das Aufstiegsrecht wahr und wird in der kommenden Saison in der Landesliga Braunschweig antreten.