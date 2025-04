Ereignisreiches Spiel endet mit einem leistungsgerechten 0:0

Das Spiel begann direkt und ohne Abtasten mit unterhaltsamen Offensivfußball. Bereits in der 3. Minute scheiterte Högg vom SVO nach einer missglückten Flanke am Pfosten. Danach waren die Ballendorfer wach. Sie antworteten mit schönem Fußball und mehreren kleinen Chancen durch Christi und Julian. In der 20. Minute scheiterte dann auch Tappert am Pfosten. Nach einem guten Ball von Flo zieht er von der Strafraumkante ab und scheiterte ebenfalls am Aluminium. Ballendorf hatte ab diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel und kam so auch immer wieder vors gegnerische Tor, jedoch ohne Ertrag. Die Gäste aus Elchingen kamen immer wieder durch Konter und über den auffälligen Ufschlag nach vorne, aber auch nicht besonders gefährlich. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit startete wieder ausgeglichen und mit hohem Tempo. In der 57. Minute zeigte Flo einmal mehr seine ganze Klasse und ging an mehreren Verteidigern vorbei, eher er mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel am Elchinger Keeper scheiterte. In der 60. Minute hatte Gnann eine der besten Chancen des Spiels für die Gäste, doch Ballendorfs Keeper Schäch parierte glänzend. Die Partie wurde zunehmend hektischer. Es war nun ein offener Schlagabtausch und das Spiel blieb auch trotz der vielen Fouls und der Wechsel offen und spannend. In der 75. Minute vergab Schneider einen weiteren Hochkaräter für die Gäste, indem er einen Eckball freistehend über das Tor köpfte. Nur eine Minute später vergab Niki auf der anderen Seite eine gute Möglichkeit aus spitzem Winkel. Dann in der 83. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Ballendorf erzielt das vermeintliche 1:0 nach einem Eckball. Trotz dem, dass der Ball deutlich hinter der Linie war ließ der überforderte Schiedsrichter weiterlaufen und Elchingen kam zu einem Konter. Bei diesem Konter ging ein Elchinger Stürmer in den Strafraum der Ballendorfer und wird hier deutlich zu Fall gebracht, doch auch hier bleibt die Pfeife still. Dadurch wurde es nochmal laut und emotional. Kurz vor Ende verhinderte Schäch dann noch den Siegtreffer durch eine wichtige Parade im 1vs.1 mit Gnann.