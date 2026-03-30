Ereignisreicher April bei Budissa Bautzen Nachwuchs im Fokus, Derby-Stimmung und traditionelles Hexenbrennen von pm · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Grimm

Der April steht bei Budissa Bautzen ganz im Zeichen des Fußballs, der Gemeinschaft und gelebter Tradition. Mit zahlreichen Veranstaltungen im Nachwuchszentrum Humboldthain sowie drei wichtigen Heimspielen der 1. Männermannschaft erwartet Fans, Mitglieder und Unterstützer ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.

Den Auftakt bilden die Nachwuchsturniere im Rahmen des Sachsencups. Am Samstag, 11. April, messen sich ab 10 Uhr die D-Junioren im Nachwuchszentrum Humboldthain. Am Sonntag, 12. März, stehen dann die E-Junioren im Mittelpunkt, die ebenfalls ihr Können unter Beweis stellen. Parallel dazu kommt es am selben Tag – 14 Uhr – im Stadion Müllerwiese zu einem sportlichen Höhepunkt, wenn die 1. Männermannschaft auf den VFC Plauen trifft. Bereits am darauffolgenden Mittwoch, also am 15. April, steht ein weiteres Highlight an. Afterwork mit Aperol Spritz und Angriffslust: Am Abend gastiert der Konkurrent aus Bischofswerda im Stadion Müllerwiese. Anpfiff der Partie ist 19 Uhr. Wenn die „Spree-Budissen“ im El Clásico der Oberlausitz – der Mutter aller Derbys – auf den Nachbarn aus Schiebock treffen, ist Derbyfieber garantiert. Die Partie verspricht nicht nur sportliche Spannung, sondern auch einen stimmungsvollen Fußballabend nach Feierabend.

Auch abseits des Spielbetriebs zeigt sich der Verein engagiert. Am Samstag, 25. März, sind Mitglieder, Eltern und Unterstützer ab 10 Uhr zum gemeinsamen Arbeitseinsatz im Nachwuchszentrum Humboldthain eingeladen. Ziel ist es, die Bedingungen für den Nachwuchs weiter zu verbessern und das Vereinsgelände gemeinsam zu pflegen. Ein weiteres Highlight folgt am Sonntag, 26. März, 14 Uhr: Im Stadion Müllerwiese steigt das mit Spannung erwartete Sachsenderby gegen den (aktuellen) Spitzenreiter SC Freital.