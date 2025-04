Ereignisreiche Partie in Wolpe

Der Tabellenführer gastierte in Wolpe, doch in der ersten Halbzeit merkte man davon nichts. Wie die Feuerwehr startete der SVW in die Partie und überrumpelte den SVA mit einem frühen Doppelschlag durch Jonne Pfeifer und Michi Hensler. Die Gäste wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Nach 10 Minuten landete zudem eine weite Flanke Henslers auf dem Querbalken, der das dritte Tor verhinderte.

Danach stellte die Heimmannschaft das Offensivspiel aber weitgehend ein und überließ dem SVA den Ball. Damit wussten diese jedoch nichts anzufangen und so plätscherte die erste Halbzeit vor sich hin. Gegen Ende des ersten Durchgangs frischte das Spiel wieder etwas auf, Gaus‘ direkter Eckballversuch meldete den SVW erneut an, während hinten der souveräne Däne Maier Brauns Schuss auf der Linie klärte und ein Freistoß kurz darauf knapp übers Tor ging. Mit einem 2:0 ging es also in die Pause.