EREIGNISREICHE MINUTEN ZU SPIELENDE

Unsere Mannschaft übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und bestimmte klar das Geschehen. Trotz des deutlichen Ballbesitzvorteils gelang es jedoch nur selten, zwingende Torchancen zu kreieren – auch bedingt durch die schwierigen Platzverhältnisse. In der 10. Spielminute wurde F. Wachter. im Strafraum vom gegnerischen Torhüter zu Fall gebracht, woraufhin der Schiedsrichter folgerichtig auf Strafstoß entschied. N. Tappert. übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Nur wenige Minuten später sorgte N. Metzger nach kurz ausgeführtem Eckball erneut für Gefahr, doch der Gästetorhüter konnte den Abschluss parieren. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb unsere Mannschaft die klar dominierende Mannschaft, während die Gäste offensiv weitgehend ungefährlich blieben.

Am 13. Spieltag der Saison empfang unsere Mannschaft den SV Asselfingen. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien und einer klaren Derby-Niederlage gegen den FC Neenstetten wollte die Mannschaft eine Reaktion zeigen und wieder in die Spur zurückfinden.

In der zweiten Halbzeit agierten die zuvor sehr defensiv eingestellten Gäste etwas mutiger nach vorne. Dadurch ergaben sich für unsere Offensive mehrere Möglichkeiten, hinter die Abwehrreihe zu gelangen. Allerdings wurden diese Angriffe mehrfach wegen vermeintlicher Abseitsstellungen unterbrochen. In der 70. Spielminute tauchte nach einem Steckpass F. Wachter vor dem Gästekeeper auf, setzte den Abschluss jedoch neben das Gehäuse. Zu diesem Zeitpunkt verpasste man trotz deutlichem Chancenplus die Führung auszubauen. In der 85. Spielminute entschied der Schiedsrichter erneut fragwürdig auf indirekten Freistoß, nachdem Schäch D. den Ball nach einer Grätsche von E. Holz aufgenommen hatte. Glücklicherweise wurde der anschließende Freistoß abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf führte ein unglückliches Kopfballspiel von E. Holz zu einem Handspiel, was einen Elfmeter für die Gäste zur Folge hatte. Dieser wurde sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelt. Doch unsere Mannschaft fiel nicht in Schockstarre, sondern drängte in den Schlussminuten auf den Sieg. In der Nachspielzeit brachte ein Freistoß von N. Tappert, bei dem der Gästekeeper unglücklich agierte, schließlich die erlösende Führung.

Am Ende des Tages bleiben die die 3. Punkte völlig verdient in Ballendorf. Die aufregende Schlussphase hätte man sich jedoch ersparen könne, indem man die Führung früher ausgebaut hätte.