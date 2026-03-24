EREIGNISARMES KREISLIGASPIEL - NACH BLITZSTART

Der Anpfiff war noch keine fünf Minuten alt, da erklang das erste Mal die Tor Musik für die Neuendorfer Borussia, auf dem eigenen Platz.

Andre Hackethal spielte einen langen Ball gezielt auf den startenden Pascal Engelhardt, der in alter Torjägermanier, in der 3. Spielminute, den Torreigen eröffnete. Nur wenige Minuten später legte Noah Fromm nach und erzielte mit seinem ersten Treffer auf heimischem Platz im Herrenbereich, dass 2:0. Pascal Engelhardt spielte seinen Mitspieler gekonnt frei und Noah Fromm traf in der 10. Spielminute mit einem platzierten Schuss.

In der Folgezeit traf Borussia noch zwei Mal den Pfosten. Ansonsten konnten die Gastgeber die spielerische Überlegenheit, nicht weiter in Tore ummünzen. Die harmlos auftretenden Gäste konnten in der ersten Halbzeit keine erwähnenswerten Offensivaktionen vorweisen. Allein durch ihren hohen Einsatzwillen und körperlichem Spiel, gelang es dem TSV den Spielfluss der Neuendorfer zu limitieren.