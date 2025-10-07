Erdweg zahlt viel Lehrgeld

Nach dem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg in Odelzhausen wollte die SpVgg Erdweg ihren Aufwärtstrend gegen den Tabellenzweiten TSV Hilgertshausen fortsetzen. Über weite Strecken gelang ein ordentlicher Auftritt, am Ende aber stand eine bittere 2:4-Niederlage – erneut durch individuelle Fehler selbst verschuldet.

Erdweg begann konzentriert, stand kompakt und verteidigte die langen Bälle der Gäste zunächst sicher. Hilgertshausen fand spielerisch kaum Mittel und suchte immer wieder den Weg über hohe Zuspiele hinter die Viererkette.

In der 24. Minute dann der erste Nackenschlag: Ein zu kurz geratener Rückpass von Anton Burghart auf Ilgar Can wurde abgefangen, der Ball quergelegt, und Keimel traf aus 18 Metern platziert ins lange Eck – 0:1.

Nur zwei Minuten später das nächste Geschenk: Ein hoher Ball aus dem Halbfeld, Andreas Obesser verschätzt sich in der Flugbahn, der Ball prallt vor die Füße von Klimmer, der ohne Mühe auf 0:2 erhöht.

Trotz des Rückstands zeigte Erdweg Moral und spielte weiter mutig nach vorn. Die Mannschaft kombinierte trotz schwieriger Platzverhältnisse gefällig, blieb aber lange ohne Ertrag. In der 33. Minute dann der verdiente Anschluss: Nach starkem Pressing von Manuel Rumler legte dieser auf Stefan Stegmair ab, dessen Schuss an die Latte klatschte. Niklas Lehmann reagierte blitzschnell und drückte den Ball zum 1:2 über die Linie.

Zweite Halbzeit: Ausgleich, Pech und späte Entscheidung

Mit Wiederbeginn übernahm Erdweg das Kommando. Die Mannschaft spielte taktisch diszipliniert und setzte Hilgertshausen früh unter Druck. In der 56. Minute wurde der Aufwand belohnt: Stegmair eroberte im Pressing den Ball und steckte perfekt auf Lehmann durch, der überlegt zum 2:2 abschloss.

Doch die Freude währte nur kurz. In der 63. Minute fiel das 2:3 – Keimel wurde auf der linken Seite mit einem hohen Ball geschickt und schlug fast von der Seitenlinie eine Flanke in den Strafraum. Getragen vom Wind senkte sich der Ball über Torhüter und Abwehr hinweg unhaltbar ins lange Eck – ein unglücklicher und völlig kurioser Gegentreffer.

Erdweg drängte in der Schlussphase mit aller Macht auf den Ausgleich. Mayr hatte in der 66. Minute die große Chance, scheiterte aber freistehend am Torwart. In der Nachspielzeit (94.) setzte Bichler eine Direktabnahme aus kurzer Distanz über das Tor. Fast im Gegenzug dann die Entscheidung: Nach einem langen Ball zögerte Chlubek beim Herauslaufen, der Hilgertshausener Stürmer spitzelte den Ball weg, Chlubek konnte sich nur mit einem Foul helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oberhauser in der 95. Minute sicher zum 2:4-Endstand.

Fazit: Wieder stark gespielt, aber selbst geschlagen

Erdweg bot gegen einen Spitzenteam phasenweise sehr ansehnlichen Fußball, verteidigte über weite Strecken stabil und zeigte viel Spielfreude. Doch wie schon in den vergangenen Wochen machten drei individuelle Fehler den Unterschied. Die junge Mannschaft zahlt weiterhin Lehrgeld, zeigt aber zugleich das Potenzial für eine erfolgreiche Entwicklung.

Trotz der bitteren Niederlage bleibt der spielerische Aufwärtstrend unverkennbar – jetzt gilt es, die Fehlerquote zu senken und sich für gute Leistungen endlich wieder zu belohnen.