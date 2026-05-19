Erdweg verschläft die erste Hälfte - 0:3 gegen Günding

Erdweg unterliegt Günding mit 0:3 – Foto: Franziska B.

Im Heimspiel gegen den bereits feststehenden Meister SV Günding wollte die SpVgg Erdweg die bittere Hinspielniederlage vergessen machen. Damals hatte man nach einer verdienten 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren.

Die Gäste nutzten diese Freiheiten clever und kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das Erdweger Tor. Bereits in der 16. Minute fiel das 0:1: Nach einem Ballverlust am Halbkreis schaltete Günding schnell um und verlagerte das Spiel mit einem Diagonalball auf die linke Seite. Die anschließende Flanke schloss der im Strafraum komplett freistehende Christian Roth trocken ab.

Für die Tabelle hatte die Partie allerdings keine große Bedeutung mehr – und genau das war der Erdweger Mannschaft in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Wille, Aggressivität und Konzentration fehlten über weite Strecken. Erdweg kam häufig einen Schritt zu spät, verlor viele Zweikämpfe und ließ Günding zu viel Raum.

Auch beim zweiten Gegentor kurz vor der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie konterte Günding konsequent, während mehrere Erdweger den Weg zurück in die Defensive nicht mehr mitgingen. So stand zur Halbzeit ein verdientes 0:2 auf der Anzeigetafel.

Erdweg zeigt nach der Pause Reaktion

Trainer und Mannschaft reagierten zur Halbzeit mit drei Wechsel – und plötzlich präsentierte sich Erdweg wie ausgewechselt. Die Gastgeber übernahmen nun die Kontrolle über das Spiel, drängten Günding tief in die eigene Hälfte und erspielten sich zahlreiche Torchancen.

Vor allem Benjamin Trinkl hatte mehrfach die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch entweder am Gästekeeper oder an der Defensive.

Satuk Can kam nach einem starken Steilpass von Stefan Stegmair zu einer guten Gelegenheit, doch der Torwart von Günding lenkte den Abschluss gerade noch zur Ecke. Auch aus aussichtsreichen Freistoßpositionen sprang an diesem Tag nichts Zählbares heraus.

Chancen bleiben liegen

Wie so oft in dieser Saison fehlte Erdweg trotz guter Ansätze die nötige Konsequenz im Abschluss. Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel auf der anderen Seite schließlich noch das 0:3, womit die Partie endgültig entschieden war.

Am Ende war vor allem die schwache erste Halbzeit ausschlaggebend für die Niederlage gegen den Meister. Die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause sorgte zumindest für einen versöhnlichen Abschluss der Partie.

Blick auf das Saisonfinale

Nach dem spielfreien Wochenende wartet auf die SpVgg Erdweg noch das letzte Saisonspiel. Dann empfängt man zuhause den TSV Indersdorf und möchte die Spielzeit mit einem positiven Ergebnis abschließen.