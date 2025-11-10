Erdweg verliert intensives Spiel gegen effektive Ampermochinger

Das Duell zwischen der SpVgg Erdweg und dem SV Ampermoching war mehr als nur ein gewöhnliches Punktspiel – schließlich standen die beiden Spielertrainer Ilgar und Satuk Can noch in der Vorsaison gemeinsam mit elf aktuellen Ampermochinger Spielern beim FC Alte Haide auf dem Platz. Auch sportlich hatte die Begegnung Gewicht: Mit einem Sieg hätte Erdweg seinen Platz in der Top 5 der Tabelle gefestigt und Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Nach vier Spielen ohne Niederlage und drei Siegen in Serie war die Motivation entsprechend groß.

Die Partie begann denkbar unglücklich für Erdweg. Bereits in der 9. Minute musste Manuel Rumler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nur wenige Minuten später sorgte eine umstrittene Szene für Aufregung: Ilgar Can grätschte vor dem Strafraum zum Ball, traf dabei weder Ball noch Gegner – der Ampermochinger Angreifer hob allerdings theatralisch ab. Der Schiedsrichter fiel auf die Schwalbe herein, entschied auf Foul und zeigte Can Gelb, beließ es aber wohl nur deshalb bei dieser Entscheidung, weil er den eigenen Fehlpfiff erkannte.

Ampermoching hatte in den ersten 25 Minuten mehr vom Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Zwei Hereingaben wurden in höchster Not von Kapitän Anton Burghart geklärt, ansonsten stand Erdwegs Defensive stabil. Im Spiel nach vorne fehlte zunächst die Ruhe, um den Ballbesitzfußball aufzuziehen, der zuletzt so erfolgreich war.

Erdweg findet besser ins Spiel – zwei dicke Chancen vor der Pause



Nach rund 20 Minuten fand Erdweg besser in die Partie und konnte sich etwas befreien. In der 22. Minute vergab Burghart freistehend vor dem Tor die bis dahin größte Chance, ehe Korbinian Göttler in der 32. Minute mit einem wuchtigen Schuss aus neun Metern an einer Glanzparade des Gästekeepers scheiterte.

Aus mehreren Ecken und guten Flanken entstand immer wieder Gefahr, doch der entscheidende Abschluss fehlte. Zur Pause stand ein leistungsgerechtes 0:0 auf der Anzeigetafel.

Ampermoching eiskalt



Nach dem Seitenwechsel übernahm erneut Ampermoching die Initiative. In der 51. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – bereits der zehnte Strafstoß für die Gäste in dieser Saison. Max Rabe ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und traf sicher zum 0:1.

Nur zehn Minuten später fiel das 0:2: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde an den zweiten Pfosten verlängert, von dort in die Mitte geköpft, wo Tugay Karabazar aus kurzer Distanz einnicken konnte. Zwei Chancen, zwei Tore – die Gäste zeigten, warum sie im oberen Tabellenbereich stehen.

Erdweg kämpft, aber verpasst den Lohn



In der Schlussphase stemmte sich Erdweg mit großem Einsatz gegen die Niederlage. Ampermoching zog sich tief zurück und setzte auf Konter, während Erdweg nun deutlich mehr riskierte. Daniel Mayr hatte in der 69. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, setzte den Ball nach einem Alleingang jedoch knapp links vorbei.

Ampermoching verteidigte mit Härte und Leidenschaft, kassierte dafür auch eine Zehn-Minuten-Strafe (67.) und in der 89. Minute eine Gelb-Rote Karte.

Die letzten Minuten spielte sich fast ausschließlich in der Ampermochinger Hälfte ab. In der Nachspielzeit gelang schließlich der Anschlusstreffer: Nach einem langen Ball von Ilgar Can verlängerte Burghart per Kopf in die Mitte, wo Stefan Stegmair zum 1:2 traf (91.). Kurz darauf war Schluss.

Fazit



Am Ende steht eine bittere, aber verdiente Niederlage gegen einen abgezockten Gegner. Erdweg zeigte über weite Strecken eine engagierte, kämpferische Leistung, ließ jedoch in entscheidenden Momenten die Ruhe und Präzision vermissen. Ampermoching nutzte seine wenigen Chancen konsequent und verteidigte den Vorsprung clever über die Zeit.

Mit 21 Punkten aus 12 Spielen bleibt die SpVgg im gesicherten Tabellenmittelfeld, weiß aber, dass gegen starke Gegner Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen.