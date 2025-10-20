Erdweg feiert souverän ersten Heimsieg – trotz Personalsorgen

Nach dem 1:1 beim AEG Dachau stand für die SpVgg Erdweg am 9. Spieltag die Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht aus Röhrmoos-Großinzemoos an. Die Ausgangslage war klar: Endlich sollte auch zuhause der erste Dreier her. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen nur zwölf einsatzfähige Spieler im Aufgebot – der Kader war also auf das Minimum reduziert. Kurzerhand erklärte sich Ex-Spieler Johannes Perchtold bereit, auf der Bank Platz zu nehmen – eine Entscheidung, die sich im weiteren Spielverlauf als echter Glücksgriff herausstellen sollte.

Erdweg startete mit hohem Tempo und übernahm vom Anpfiff weg die Kontrolle. Das Team spielte konzentriert, ließ Ball und Gegner laufen und dominierte die Partie klar. Röhrmoos kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus und war meist nur mit Defensivarbeit beschäftigt.

In der 24. Minute folgte die längst verdiente Führung: Nach einer Ecke von Sebastian Felbermeier verlängerte Satuk Can per Kopf am kurzen Pfosten, und Manuel Rumler drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie – 1:0.

Danach erspielte sich Erdweg eine Reihe weiterer Großchancen, vergab aber mehrfach aussichtsreich. In der 35. Minute bot sich die große Gelegenheit zum 2:0, als Niklas Lehmann im Strafraum gefoult wurde. Kapitän Anton Burghart trat zum Elfmeter an, doch sein Schuss ging daneben – ein seltener Fehlschuss, nachdem er in dieser Saison bereits drei Strafstöße sicher verwandelt hatte.

Zur Pause hätte die Partie längst entschieden sein können. Erdweg zeigte spielerisch überzeugenden Fußball, kombinierte variabel über die Flügel, ließ aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Zweite Halbzeit: Kuriose Geschichte und Standardgefahr

Nach Wiederanpfiff verlor Erdweg etwas an Durchschlagskraft – die intensive erste Hälfte hatte Kraft gekostet und Wechseloptionen gab es kaum. Röhrmoos kam nun etwas besser ins Spiel, ohne wirklich zwingend zu werden.

In der 60. Minute folgte eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt: Der eingewechselte Johannes Perchtold, der eigentlich seine aktive Karriere schon beendet hatte, kam für Andreas Obesser ins Spiel – und traf mit seiner allerersten Ballberührung per Kopf zum 2:0. Die Flanke kam erneut präzise von Sebastian Felbermeier.

Doch die Gäste antworteten prompt: Nur drei Minuten später fiel nach einer Flanke per Kopf der 2:1-Anschlusstreffer, begünstigt durch einen Stellungsfehler in der Erdweger Hintermannschaft.

Anschließend entwickelte sich eine offene Schlussphase. Röhrmoos versuchte Druck aufzubauen, während Erdweg über schnelle Umschaltmomente gefährlich blieb. Immer wieder erspielten sich die Gastgeber Ecken – gleich mehrere sorgten für höchste Gefahr im Strafraum, doch wie schon in der ersten Halbzeit fehlte im entscheidenden Moment der Abnehmer.

Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Nach einem starken Solo von Daniel Mayr flankte dieser punktgenau auf den zweiten Pfosten, wo der eingewechselte Johannes Bichler einköpfte – 3:1 (90.+3) und der Schlusspunkt einer insgesamt überzeugenden Vorstellung.

Fazit: Verdienter Sieg mit Luft nach oben

Erdweg zeigte über weite Strecken des Spiels dominanten, sehenswerten Fußball und belohnte sich endlich auch zuhause mit dem ersten Saisonsieg vor eigenem Publikum. Trotz personeller Engpässe trat die Mannschaft geschlossen auf, agierte spielerisch stark und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen.

Einziger Kritikpunkt bleibt die Chancenverwertung – bereits in der ersten Halbzeit hätte die Partie entschieden sein können.