Erdweg bleibt im Heimspiel ohne Dreier

SpVgg Erdweg kommt gegen den FC Tandern nicht über ein 1:1 hinaus – Foto: Franziska B.

Die SpVgg Erdweg hatte sich für das Heimspiel gegen den FC Tandern viel vorgenommen und wollte an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spielgeschehen und verzeichneten deutlich mehr Ballbesitz.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit hatte Stefan Stegmair, der im Strafraum einen Gegenspieler ausspielte, dann jedoch zu Fall gebracht wurde. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb zur Verwunderung aller aus.

Allerdings fehlte im letzten Drittel die nötige Präzision. Zu viele einfache Ballverluste verhinderten klare Torchancen und die letzten entscheidenden Prozente an Konzentration ließen Erdweg immer wieder im Ansatz scheitern.

Rückschlag nach individuellem Fehler

In der 32. Minute folgte dann die kalte Dusche für Erdweg: Ein Rückpass wurde in der eigenen Defensive nicht konsequent geklärt und vertändelt. Tandern nutzte diese Unachtsamkeit eiskalt aus und erzielte mit ihrem einzigen Torschuss im gesamten Spiel die 0:1-Führung.

Die Gäste zogen sich anschließend weit zurück und konzentrierten sich nahezu ausschließlich auf die Defensivarbeit, während Erdweg weiterhin nach Lösungen suchte, jedoch bis zur Pause kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kam.

Mehr Druck nach der Pause

Dass die Leistung der ersten Halbzeit nicht ausreichte, war den Erdwegern bewusst. Entsprechend entschlossen kam das Team aus der Kabine und versuchte, den Druck deutlich zu erhöhen.

Erdweg drängte auf den Ausgleich und erspielte sich zahlreiche Aktionen rund um den Strafraum. Dennoch fehlte weiterhin die letzte Konsequenz im Abschluss, sodass klare Torchancen zunächst ausblieben.

Bichler gleicht aus – der Sieg bleibt verwehrt

In der 77. Minute wurde der Aufwand schließlich belohnt: Kapitän Anton Burghart scheiterte zunächst am Tanderner Schlussmann, doch Johannes Bichler reagierte am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 1:1-Ausgleich mit seinem vierten Saisontor.

In der Schlussphase war Erdweg klar überlegen und drängte auf den Siegtreffer. Doch trotz aller Bemühungen gelang es nicht mehr, zwingend vor das Tor zu kommen.

Zu wenig für drei Punkte

Am Ende steht – wie bereits im Hinspiel – ein Remis, mit dem die Gäste aus Tandern deutlich besser leben können. Für die SpVgg Erdweg hingegen fühlt sich das 1:1 wie ein verpasster Sieg an.

Gegen einen schlagbaren Gegner zeigte die Mannschaft über weite Strecken zu wenig Konsequenz im Offensivspiel und ließ wichtige Punkte liegen.

Nach dem spielfreien Osterwochenende kommende Woche geht es für die Erdweger am nächsten Spieltag Zuhause gegen den SV Petershauen.