Erdweg belohnt sich für dominanten Auftritt

Die erste große Chance hatte Anton Burghart, dessen Kopfball nach einer präzisen Flanke von Sebastian Felbermeier nur knapp am Tor vorbeiging. In der 17. Minute war es dann soweit: Manuel Rumler stand nach einer weiteren Felbermeier-Flanke goldrichtig und drückte den Ball aus fünf Metern über die Linie – das hochverdiente 1:0.

Von Beginn an machte die SpVgg Erdweg klar, wer Herr im Haus ist. Mit viel Tempo, aggressivem Pressing und einer kompakten Defensive ließ das Team dem SV Niederroth kaum Luft zum Atmen. Immer wieder setzten die Erdweger offensive Akzente, kombinierten sich über die Flügel nach vorne und erspielten sich gute Möglichkeiten.

Niederroth kam im ersten Durchgang kaum zu Entlastung. Nur einmal tauchten die Gäste gefährlich vor Keeper Dominik Chlubek auf, der Schuss ging jedoch am Tor vorbei. Erdweg hätte mit etwas mehr Zielstrebigkeit schon zur Pause höher führen können.

Handelfmeter bringt den Ausgleich

Nach der Pause wurde das Spiel intensiver und körperbetonter. Viele Erdweger Angriffe wurden durch harte Fouls unterbunden. In der 63. Minute dann der Rückschlag: Nach einem unglücklichen Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Gottschalk trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Doch Erdweg ließ sich davon nicht beirren. Nach einem groben Foul an Satuk Can musste Antonio Malic für zehn Minuten vom Platz. Diese Überzahl nutzte die Heimelf eiskalt: Erneut wurde Satuk Can tief geschickt und im Strafraum von den Beinen geholt – Elfmeter! Kapitän Anton Burghart übernahm Verantwortung und traf souverän zum 2:1.

Spannendes Finale mit Happy End

In der Schlussphase drängte Erdweg auf die Entscheidung. Daniel Mayr verpasste mit einer sehenswerten Volley-Abnahme das 3:1 nur knapp und Benjamin Trinkl ließ eine Großchance liegen, als er alleine auf das gegnerische Tor zulief und den Ball am Tor vorbeisetzte.

Der Schiedsrichter ließ überraschend sieben Minuten nachspielen und in der letzten Aktion des Spiels wurde es noch einmal brenzlig: Niederroths Dominic Reisner kam zum Abschluss, doch sein leicht abgefälschter Schuss prallte an den Pfosten – Glück für Erdweg!

Mit dem Abpfiff war die Freude groß: Erdweg sicherte sich einen verdienten 2:1-Erfolg und lässt einen positiven Trend erkennen.

Stimme zum Spiel

„Wir freuen uns über die bisher beste Saisonleistung unserer Mannschaft. Es ist schön zu sehen, dass wir Woche für Woche immer mehr zu unserem Spiel finden“, resümierten die beiden Spielertrainer Ilgar und Satuk Can zufrieden.

Ausblick

Am kommenden Wochenende reist die SpVgg Erdweg zum TSV Bergkirchen – mit viel Rückenwind und der klaren Mission, an die starke Leistung aus dem Heimspiel anzuknüpfen.