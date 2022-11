Erdrutsch zur Kreisoberliga vermeiden Vier Gruppenliga-Clubs mit Sorgen treffen aufeinander – und Bierstadt empfängt den Ersten

Region . Neben der Verbandsliga ist auch die Gruppenliga ein Hochrisikogebiet in Sachen Anzahl der Absteiger. Deren fünf kann es geben, der Sechstletzte ginge in die Relegation, sofern diese Maximalzahl ausgeschöpft wird. Mittendrin in dieser Gemengelage müssen die in der Gruppenliga vertretenen drei Wiesbadener Clubs und die beiden Untertaunus-Vereine um den Verbleib sorgen. In den Partien SV Wiesbaden gegen TSG Wörsdorf (So., 14.30 Uhr) und SV Walsdorf gegen Türkischer SV (So., 15 Uhr) treffen vier von ihnen direkt aufeinander.