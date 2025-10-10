Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ersetzte Patrick Glöckner für zwei Spiele als 1860-Trainer: Alper Kayabunar. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner
Erdogan und Klose treffen: 1860-Machtdemonstration im Spitzenspiel
1860 München II dominierte den TSV Landsberg im Spitzenspiel der Bayernliga Süd fast das gesamte Spiel und bleibt an der Spitze der Tabelle.
14. Spieltag der Bayernliga: 1860 München II - TSV Landsberg 2:0 (1:0)
Die U21 des TSV 1860 München bleibt Tabellenführer der Bayernliga und unterstrich das mit einer Machtdemonstration. Spätestens nach dem Traumtor von Emre Erdogan dominierten die Junglöwen das Geschehen fast nach Belieben und hätten die Sache deutlicher machen können. Das 2:0 durch Noah Klose (71.) sorgte früh für klare Verhältnisse. Auch nach der langen Unterbrechung – Landsbergs Leimeister musste nach schwerem Kopftreffer behandelt werden (75.) – blieb 1860 Herr im Ring und hatte mehrfach die Chance zu erhöhen.
Landsbergs Siegesserie ist dagegen gerissen, der TSV bleibt bis Samstag aber zumindest Tabellenzweiter. Die gute Nachricht: Leimeister ging es nach dem Spiel schon deutlich besser.
Der Live-Ticker von der Grünwalder Straße 114 zum Nachverfolgen.
München – Alper Kayabunar ist zurück und direkt mit der U21 gefordert. Ohne ihren Cheftrainer geriet die U21 des TSV 1860 München ein wenig ins Schlittern. Auf die 1:2-Pleite in Erlbach folgte ein 2:2 gegen Kirchanschöring.
„Das waren die beiden schwierigsten Auswärtsspiele in der Bayernliga. Die Niederlage in Erlbach war ärgerlich, weil das Tor erst sehr spät gefallen ist“, wird 1860-Trainer Kayabunar auf der Vereinshomepage zitiert. „Klar hätten wir uns aus den letzten beiden Spielen mehr gewünscht, aber es ist alles in Ordnung. Das Polster, das wir uns im Vorfeld erarbeitet haben, hat gutgetan.“
1860 München fehlt Junglöwen-Kapitän Kiefersauer längerfristig – Benede trifft auf Ex-Verein
Personell muss Kayabunar auf Xaver Kiefersauer verzichten. Der Kapitän brach sich den Knöchel und fehlt längerfristig. Dafür dürfte ein anderer Löwen-Leader besonders motiviert gegen den TSV Landsberg sein.
1860-Trainer Alper Kayabunar trifft bei Landsberg auf Ex-Spieler von Türkgüüc München
Bayernliga-Rekordspieler Alexander Benede und Löwen-Keeper Stefan Musa trefen auf ihren Ex-Verein. Ein Wiedersehen wird das Spiel auch für Alper Kayabunar. Die aktuellen Landsberg-Trainer Furkan Kircicek und Christoph Rech trainierten unter ihm bei Türkgücü München. Anpfiff der Begegnung ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker von der Grünwalder Straße. (btfm)