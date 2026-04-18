Erdogan-Doppelpack reicht nicht zum Sieg des 1. FC Mönchengladbach

Das ist Safer Erdogan. – Foto: André Fiethen

Große Überraschung am Freitagabend: Türkiyemspor Mönchengladbach gewinnt beim TuS Wickrath und sendet ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Für Wickrath ist es dagegen ein Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze, während sich im Tabellenkeller neue Dynamik entwickelt. Am Samstag reichen zwei Tore von Safer Erdogan nicht zum Sieg des 1. FC Mönchengladbach, der SC Union Nettetal II gleicht spät noch aus.

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Der TuS Wickrath hat im Kampf um die oberen Plätze einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Türkiyemspor Mönchengladbach, das im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt, unterlagen die Gastgeber mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Semih Simsek in der 38. Minute, als er die Gäste in Führung brachte. Weitere Tore fielen im Verlauf der Partie nicht mehr, sodass Türkiyemspor den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Für Wickrath bedeutet die Niederlage, dass der Anschluss an die oberen Ränge um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation vorerst verpasst wird. Türkiyemspor dagegen verbessert sich auf 16 Punkte und hält im Kampf um den Relegationsrang 15 Anschluss, während die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter in Reichweite bleibt. Der Aufsteiger hat zum ersten Mal seit Anfang November gewonnen.

Der 1. FC Mönchengladbach hat im direkten Duell im Tabellenkeller gegen SC Union Nettetal II einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gäste gingen zunächst durch Eron Saraci in der 25. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der FC die Partie: Dmytro Motiakyn glich aus (56.), ehe Safer Erdogan die Gastgeber erstmals in Führung brachte (79.). Die Partie blieb jedoch offen. Tom Genzen stellte nur zwei Minuten später den Ausgleich her (81.), doch erneut Erdogan traf kurz vor Schluss zum 3:2 (87.). In der Nachspielzeit folgte dann der erneute Wendepunkt: Der eingewechselte Dominik Przybilla erzielte in der 90.+5 Minute den Ausgleich. Für Mönchengladbach bedeutet das Remis, dass der dringend benötigte Sieg im Abstiegskampf verpasst wurde. Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt elf Punkten. Nettetal dagegen sichert sich einen wichtigen Zähler und bleibt eben auf dem ersten Platz, der die Liga garantiert.

Morgen, 16:00 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg Thomasstadt Kempen Thomasstadt 16:00 PUSH

Spieltext Tönisberg - Thomasstadt

Spieltext SF Neuwerk - TSV Bockum

Spieltext DJK Dilkrath - OSV Meerbu.

Spieltext SC St. Tönis II - CSV Marathon

Spieltext Brüggen - VfR Fischeln

Spieltext FC Viersen - Odenkirchen

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Das sind die nächsten Spieltage

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath

Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach

So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg

So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen

So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld

So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln