 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Erdogan-Doppelpack reicht nicht zum Sieg des 1. FC Mönchengladbach

Bezirksliga 3: Türkiyemspor Mönchengladbach überrascht beim TuS Wickrath, Semih Simsek trifft zum Sieg – Wickrath verpasst Anschluss nach oben, Keller bleibt in Bewegung. Am Samstag reichen zwei Tore von Safer Erdogan nicht zum Sieg des 1. FC Mönchengladbach.

von André Nückel · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser
Das ist Safer Erdogan.
Das ist Safer Erdogan. – Foto: André Fiethen

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Grupp 3:

Große Überraschung am Freitagabend: Türkiyemspor Mönchengladbach gewinnt beim TuS Wickrath und sendet ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Für Wickrath ist es dagegen ein Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze, während sich im Tabellenkeller neue Dynamik entwickelt. Am Samstag reichen zwei Tore von Safer Erdogan nicht zum Sieg des 1. FC Mönchengladbach, der SC Union Nettetal II gleicht spät noch aus.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Gestern, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
0
1
Abpfiff

Der TuS Wickrath hat im Kampf um die oberen Plätze einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Türkiyemspor Mönchengladbach, das im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt, unterlagen die Gastgeber mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Semih Simsek in der 38. Minute, als er die Gäste in Führung brachte.

Weitere Tore fielen im Verlauf der Partie nicht mehr, sodass Türkiyemspor den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Für Wickrath bedeutet die Niederlage, dass der Anschluss an die oberen Ränge um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation vorerst verpasst wird. Türkiyemspor dagegen verbessert sich auf 16 Punkte und hält im Kampf um den Relegationsrang 15 Anschluss, während die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter in Reichweite bleibt. Der Aufsteiger hat zum ersten Mal seit Anfang November gewonnen.

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
3
3
Abpfiff

Der 1. FC Mönchengladbach hat im direkten Duell im Tabellenkeller gegen SC Union Nettetal II einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gäste gingen zunächst durch Eron Saraci in der 25. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der FC die Partie: Dmytro Motiakyn glich aus (56.), ehe Safer Erdogan die Gastgeber erstmals in Führung brachte (79.).

Die Partie blieb jedoch offen. Tom Genzen stellte nur zwei Minuten später den Ausgleich her (81.), doch erneut Erdogan traf kurz vor Schluss zum 3:2 (87.). In der Nachspielzeit folgte dann der erneute Wendepunkt: Der eingewechselte Dominik Przybilla erzielte in der 90.+5 Minute den Ausgleich.

Für Mönchengladbach bedeutet das Remis, dass der dringend benötigte Sieg im Abstiegskampf verpasst wurde. Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt elf Punkten. Nettetal dagegen sichert sich einen wichtigen Zähler und bleibt eben auf dem ersten Platz, der die Liga garantiert.

Morgen, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00
Spieltext Tönisberg - Thomasstadt

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:00
Spieltext SF Neuwerk - TSV Bockum

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - OSV Meerbu.

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - CSV Marathon

Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30live
Spieltext Brüggen - VfR Fischeln

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
Spieltext FC Viersen - Odenkirchen

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Das sind die nächsten Spieltage

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

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