Erdogan Dogan tippt den 9. Spieltag der Berlin-Liga

Sportlicher Leiter von Stern 1900 schätzt alle Begegnungen der höchsten Spree-Klasse ein

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Erdogan Dogan von Stern 1900 tippt den 9.Spieltag

SSC Südwest 1947 - SC Charlottenburg
Der SCC ist aktuell einen Tik besser
⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Rudow Berlin - SFC Stern 1900
Tippe die eigene Mannschaft nicht
⚽ Übernimmt gerne die Redaktion die 2:2 tippt

Berlin Türkspor - Füchse Berlin
Topspiel Nr.1...denke aber dass die Füchse knapp mit 2:3 gewinnen
⚽ mein Tipp: 2:3

VSG Altglienicke II - Berliner SC
..Eindeutig...Altglienicke ist eine der besten Mannschaften der Liga...
⚽ mein Tipp: 5:0

VfB Fortuna Biesdorf - Frohnauer SC 1946
Biesdorf im Formhoch...Frohnau nur zuhause stark...
⚽ mein Tipp: 3:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - 1. FC Wilmersdorf
Absolutes Topspiel..Absolut auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - Polar Pinguin Berlin
...Spandau hatte ein sehr kleines Tief...die Wende wurde bei Frohnau eingeleitet
⚽ mein Tipp: 3:1

SV BW Hohen Neuendorf - SV Empor Berlin
Knappes Spiel...denke aber das Empor 1:2 gewinnt
⚽ mein Tipp: 1:2

SC Staaken - TSV Mariendorf 1897
Staaken für mich immer eine Topmannschaft..aber MSV ist clever...
⚽ mein Tipp: 1:1

