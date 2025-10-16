Erdogan Dogan tippt den 9. Spieltag der Berlin-Liga

+ 14 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Erdogan Dogan von Stern 1900 tippt den 9.Spieltag

SSC Südwest 1947 - SC Charlottenburg Der SCC ist aktuell einen Tik besser ⚽ mein Tipp: 1:2

Berlin Türkspor - Füchse Berlin Topspiel Nr.1...denke aber dass die Füchse knapp mit 2:3 gewinnen ⚽ mein Tipp: 2:3

TSV Rudow Berlin - SFC Stern 1900 Tippe die eigene Mannschaft nicht ⚽ Übernimmt gerne die Redaktion die 2:2 tippt

VSG Altglienicke II - Berliner SC

..Eindeutig...Altglienicke ist eine der besten Mannschaften der Liga...

⚽ mein Tipp: 5:0

VfB Fortuna Biesdorf - Frohnauer SC 1946

Biesdorf im Formhoch...Frohnau nur zuhause stark...

⚽ mein Tipp: 3:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - 1. FC Wilmersdorf

Absolutes Topspiel..Absolut auf Augenhöhe

⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - Polar Pinguin Berlin

...Spandau hatte ein sehr kleines Tief...die Wende wurde bei Frohnau eingeleitet

⚽ mein Tipp: 3:1

SV BW Hohen Neuendorf - SV Empor Berlin

Knappes Spiel...denke aber das Empor 1:2 gewinnt

⚽ mein Tipp: 1:2

SC Staaken - TSV Mariendorf 1897

Staaken für mich immer eine Topmannschaft..aber MSV ist clever...

⚽ mein Tipp: 1:1

Hier ein Bericht über Erdogan Dogan bei FuPa Berlin

