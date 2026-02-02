Erdings Kreisliga-Teams: Die Lauffaulsten müssen beim Fasching tanzen Kreisliga startet bald von Markus Schwarzkugler · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Fußball Kreisliga SC Moosen – Foto: dfi

Die Kreisligisten im Landkreis Erding bereiten sich auf die Rückrunde vor. Beim SV Berglern droht der schlechtesten Gruppe eine besondere Strafe.

In den unteren Fußball-Ligen bis zur Kreisliga ist am Wochenende, 14./15. März, Rückrundenstart. Für drei der sieben Erdinger Kreisliga-Clubs geht es mit Nachholspielen bereits früher los. Ein Überblick. Offizieller Start in die Vorbereitung ist bei Tabellenführer FC Finsing am Montag, 2. Februar. „Die Mannschaft hat sich im Vorfeld eine Laufchallenge gewünscht, und die haben wir umgesetzt“, berichtet Trainer Thomas Bonnet. Testspielstart ist am 5. Februar gegen Bezirksligist Langengeisling. Vom 25. Februar bis 1. März geht’s ins Trainingslager an den Gardasee. Neu im Kader ist Fabian Heinzl (Pliening-Landsham), Tom Simml ist nach Walpertskirchen gewechselt.

Am 3. Februar startet der FC Lengdorf in die Vorbereitung, seit 19. Januar sind Läufe zu absolvieren. „In den ersten Trainingseinheiten wird man sehen, wer sie gemacht hat, und danach wird in den Testspielen aufgestellt“, kündigt Spielertrainer Bastian Fischer an. Am 7. Februar wird gegen Walpertskirchen getestet. Forstinning, auch Bezirksligist, und Landesligist Unterföhring, ein Ex-Club von Fischer, sind weitere Testspielgegner. Kommenden Dienstag startet auch der FC Moosinning 2 in die Vorbereitung. Der erste Test gegen den Kreisklassisten Kirchasch ist am Samstag, 7. Februar. Ohne „Vor-Vorbereitung“ gehe es nicht. „Fitnessstudio und Läufe standen eigenverantwortlich auf dem Plan“, erzählt Spielertrainer Manuel Gröber. Mit Sebastian Schmid und Torhüter Tobias Pfanzelt hat er zwei Langzeitverletzte wieder dabei, und aus der A-Jugend sollen auch Spieler eingebaut werden.