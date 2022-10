Erdings foule Ausreden vor dem Platzverweis DAS SPORTGEFLÜSTER

Was sich die Schiris der Schiedsrichter-Gruppe so anhören müssen, ist manchmal grob verletzend, oft kurios oder gar hanebüchen. Und manchmal einfach nur lustig.

Videoassistenten in der Kreisklasse? Brauchen wir nicht. Inzwischen wird nahezu jede Szene eines Fußballspiels sowieso auf irgendeinem Handy aufgezeichnet. Und deshalb wissen wir jetzt auch: Das Foul, das vergangenen Sonntag im Spiel zwischen TuS Oberding und Türkgücü Erding zur ersten Roten Karte geführt hat, war definitiv eines Platzverweises würdig.

Denn der Spieler hat nämlich nicht „beim Aufstehen versehentlich den Gegenspieler getroffen“, wie TuS-Pressesprecher Franz Humpl vermutet hat. Nein, das war schon ein deutlicher Tritt. Inzwischen hat auch Humpl die Bilder gesehen und sagt: „Da muss ich meine Meinung revidieren. Das war aus meinem Blickwinkel nicht zu erkennen. Da kann, ja muss man wahrscheinlich sogar Rot geben.“

So, das wäre geklärt. Hut ab vorm fairen Sportsmann Humpl, der da seinen Fehler zugibt. Zu anderen umstrittenen Szenen aus der Partie liegen uns keine belastbaren Bilder vor. Wir wollen sie aber auch gar nicht überprüfen, denn wir gehen davon aus: Die Schiedsrichter sehen das meiste schon richtig und lassen sich auch nicht durch faule (oder foule?) Ausreden blenden. Von solchen gibt’s übrigens genügend.

Marius Baumann etwa pfeift seit 15 Jahren für die Schiedsrichtergruppe Erding. Interessant fand er einmal die Verwunderung eines Verteidigers, der gerade seinen Gegenspieler gefällt hatte. „Ich kann ihn gar nicht berührt haben. Der ist einfach in ein Loch getreten.“ Dumm nur, dass das Spiel auf einem blitzsauberen Kunstrasen stattgefunden hat.

Unvergessen bleibt auch dem Schiri des FC Eitting, Norbert Simmet, ein Spiel, das er in Neufraunhofen leitete. Ein Spieler hatte schon in den Anfangsminuten einen Gegner mit einer eingesprungenen Grätsche mit offener Sohle schlichtweg niedergestreckt. Der Sünder entschuldigte sich zwar gleich bei seinem Opfer. Ein Mitspieler verstand die Rote Karte allerdings überhaupt nicht: „Hey, das war sein erstes Foul.“

Nochmal zurück zu Marius Baumann, der beim Futsal einem Spieler die Gelbe Karte zeigte. Dieser wollte lustig sein, machte auf farbenblind. „Schiri, was zeigst du mir da? Ich kann das nicht erkennen.“ Baumann: „Ich habe ihm dann auch noch Rot gezeigt. Und dann wurde er von seinen eigenen Spielern ausgelacht.“

Grinsen musste seinerzeit auch Schiedsrichter Arno Schuster, der vor der Partie die beteiligten Mannschaften wie üblich fragte: „Was habt’s ihr für Trikots?“ Die Trainer: „Kurze.“

Gar nicht lustig war da, was einem Schiedsrichtergespann passiert ist, zu dem Julian Schaub als Assistent gehörte. „Der Spieler beleidigte, während der Ball nach einem Angriff im Toraus war, seinen Gegenspieler mit ,F... dich, du H...sohn!‘, sodass es alle Spieler im Umkreis von 15 Metern zu hören bekamen.“ Nach der Roten Karte beschimpfte der Spieler den Schiedsrichter mit „Leck mich am Arsch, du fettes Stück Sch...!“ Der Referee blieb noch immer ruhig, wies den Mann darauf hin, dass auch diese Beleidigungen in die Meldung ans Sportgericht kommen. Der Mann konterte enorm argumentativ mit: „Deine Mutter kriegt ne Meldung.“ Eigentlich unnötig zu sagen, aber man kann es wohl nicht oft genug wiederholen: Bitte mehr Respekt für unsere Schiedsrichter.

Auch wenn die nicht immer richtig liegen. Besonders tricky war dieser Fall, der sich aber nicht auf dem Platz, sondern – das ist bereits gut 20 Jahre her – bei der Passkontrolle ereignet hat, und an den sich auch Arno Schuster erinnert. „Damals hatte ich in meiner B-Jugend zwei Spieler mit absolut gleichem Namen und identischer Schreibweise.“ Florian Fellermayer waren auf dem alten Papierspielbericht als Nr. 6 und Nr. 7 direkt hintereinander aufgeführt. Nachdem der Spielführer das zweite Mal den Namen Florian Fellermayer vorlas, unterbrach der Schiedsrichter und fragte: „Seid ihr Brüder?“ Leider gibt’s keinen Film oder Bilder von den erstaunten Gesichtern der Spieler.