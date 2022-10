ERDINGER Weißbier: Zehn-Tore-Spektakel im Torjägerinnen-Duell in BZL 1 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 01 der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Am Samtagnachmittag kam es in Aßling zum Aufeinandertreffen der Top-Torjägerinnen der Bezirksliga 01. Das Spiel hielt was es versprich und wurde zum Zehn-Tore-Spektaktel. Und die aktuell Führende war bestens aufgelegt und markierte das zweite Mal in Folge drei Treffer. Bitter aus Aßlinger Perspektive: Trotz der aktuellen Formstärke von Funkenhauser verlor der TSV sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Schwaig.

Dort waren mit Emily Grimes und Lisa Maier gleich zwei Goalgetterinnen aktiv. Erstere traf doppelt und konnte ihr Torkonto so auf nun neun Buden aufstocken. Maier traf beim 6:4-Auswärtssieg ebenfalls einmal. Während die Sportfreunde damit Aßling in der Tabelle auf Distanz halten, baut Funkenhauser ihr Torpolster auf die Konkurrenz auf.

Torschützenliste:

1. Sandra Funkenhauser, TSV 1932 Aßling: 12 Tore

2. Emily Grimes, FC SF Schwaig: 9 Tore

3. Lisa Maier, FC SF Schwaig: 8 Tore

4. Michaela Gradl, DJK Otting: 7 Tore

4. Sophia Stadler, TSV Neubeuern: 7 Tore

6. Jessica Akpara, SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohentann-Beyharting: 6 Tore

7. Michaela Kurz, DJK Otting: 5 Tore

8. Eva Lachner. SpVgg Attenkirchen: 4 Tore

9. Katharina Blank, FC SF Schwaig: 3 Tore

9. Sophia Buchhauser, FC SF Schwaig: 3 Tore und fünf weitere Spielerinnen mit drei Treffern