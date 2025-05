ERDINGER Weißbier: Winter weiter vorne – Cipolla macht Boden gut

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Kira Winter hat ihren Vorsprung im Torjägerinnen-Ranking der Kreisligen ausgebaut! Der Stürmerin vom TSV 1860 München I gelang beim 12:1 gegen die SG Grafing/Aßling allein in der ersten halben Stunde ein Viererpack. Mit den Löwinnen, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, liegt sie in der Tabelle der Kreisliga 1 nur einen Punkt hinter Tabellenführer SG Haar/Grasbrunn. Winter hat damit die besten Karten, in dieser Saison neben der Meisterschaft auch die Torschützenkrone (aktuell 25 Tore) zu gewinnen.

Bewegung gab es auf der zwei. Neue erste Verfolgerin von Winter ist Lorena Cipolla vom TSV München-Solln. Mit insgesamt neun Kisten in den letzten fünf Spielen schraubte sie ihr Konto auf nun 23 Saisontore rauf. Spannung darf fürs kommende Wochenende erwartet werden. Dann treffen die beiden Toptorjägerinnen im direkten Duell aufeinander.