ERDINGER Weißbier: Wettschießen in Bayernliga erstmal ausgebremst ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nach dem sensationellen Fünferpack vergangene Woche, blieb Nico Karger diese Woche im Abschluss glücklos. Der langjährige Löwe und Ex-Profi kam mit dem FC Deisenhofen nicht über ein 0:0 beim TSV 1860 Rosenheim hinaus, bleibt weiter aber an der Spitze des ERDINGER-Rankings.

Denn auch die Verfolger konnten in dieser Woche nicht nachlegen. Sascha Mölders kann seine beeindruckende Quote vom Saisonbeginn nicht halten und traf in den letzten fünf Spielen nur einmal ins Schwarze. 19 Spieltagen nach 18 Treffern sprechen aber immernoch eine klare Sprache, die beweist, dass mit Mölders im Torjägerrennen weiterhin zu rechnen sein wird.

Und auch das Verfolgerduo um Markus Gallmaier und Julian Kania blieb am Wochenende ohne eigenen Torerfolg. Sowohl der SV Schalding-Heining als auch der TSV Schwaben Augsburg trennten sich am Wochenende Remis ohne das sich ihre Top-Scorer in den Spielberichtsbogen eintragen konnten.

Torschützenliste:

1. Nico Karger, FC Deisenhofen: 19 Tore

2. Sascha Mölders, TSV 1882 Landsberg: 18 Tore

3. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 15 Tore

3. Julian Kania, TSV Schwaben Augsburg: 15 Tore

5. Michael Bachhuber, FC Deisenhofen: 11 Tore