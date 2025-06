ERDINGER Weißbier: Werndl entscheidet Endspurt in A-Klassen Donau/Isar

Mit überragenden 39 Saisontoren gewinnt Peter Werndl von der DJK Ottenhofen das Torjäger-Rennen in den A-Klassen Donau/Isar und beschert seiner Mannschaft 15 Kästen ERDINGER für die Meisterfeier. Mit einem Hattrick am letzten Spieltag gegen die SG Erding/Klettham entschied Ottenhofens Stürmer ganz knapp das Kopf-an-Kopf-Rennen mit...

...seinem Verfolger Julian Catik vom SV Ilmmünster. Im Schlussspurt der Saison setzte sich der SV am Ende im Meisterschaftsrennen durch und feiert den Aufstieg in die Kreisklasse. Mit sieben Treffern in den letzten vier Spielen war Catik einer der Gründe, warum es am Ende mit Platz eins klappte. Rang eins der Torschützenliste verfehlte der Torjäger mit 38 Treffern am Ende nur knapp.