ERDINGER Weißbier: Wenig Bewegung an der Spitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In den A-Klassen der Frauen war wenig Bewegung an der Spitze. Sowohl Katharina Süß wie auch Sophia Hasenknopf blieben ohne eigenen Treffer. Beide belegen aber wie in der Vorwoche Platz eins und zwei.

Dahinter schießt Teresa Lechner Barbara Stockinger vom Podest. Lechner steht aktuell bei elf Toren, eins mehr als Stockinger.

Dahinter machen einige Verfolger große Schritte. Lena Fink, Sonja Ziegler, Nina Rieder und Luisa Tkaczyk stehen allesamt bei acht Treffern.

Torschützenliste:

1. Katharina Süß, SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen II, A-Klasse 2: 16 Tore

2. Sophia Hasenkopf, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 15 Tore

3. Teresa Lechner, TSV Poing, A-Klasse 1, 11 Tore

3. Barbara Stockinger, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 10 Tore

5. Lena Fink, SV 1863 Unterneukirchen, A-Klasse 4: 8 Tore

5. Sonja Ziegler, SG Haar / Grasbrunn II, A-Klasse 1: 8 Tore