ERDINGER Weißbier: Vorjahres-Siegerin oben in LL - Verfolger holen auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Verena Graf führt weiter die Torschützenliste an. Die 25-Jährige, die in dieser Saison bislang 15 der 22 Tore des SV Wilting schoss, kämpft mit ihrem Team um den Klassenerhalt. Im Spiel gegen den SV Thenried mussten sich die Wiltinger mit 1:5 geschlagen geben. Sie selbst blieb torlos. Kann sie in den nächsten Spielen wieder treffen und sich erneut zur besten Torschützin der Liga krönen?

Auf dem zweiten Platz liegt Maria Zeller vom FV Obereichstätt. Bei ihr kam seit der Winterpause ein Treffer hinzu. Beim 2:0-Sieg über den FC Alburg gelang ihr der Führungstreffer. Obereichstätt ist im Kampf um den Aufstieg weiter voll dabei. Für das Team hieße es seit 2013 mal wieder Bayernliga. Die Nase vorn haben aktuell aber ganz knapp der SC Regensburg und der SC Biberbach.