ERDINGER Weißbier: Von Eitzen beweist Torriecher in den KK Münchens

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen den Kreisklassen Münchens in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der spielende Co-Trainer des SV Gartenstadt Trudering geht als Vorbild voran. Filip Martinovic ist weiterhin die Nummer eins der Torjäger in Münchens Kreisklassen. Neben seinen 27 Toren zeigt sich der Goalgetter auch mannschaftsdienlich. Elf Assists stehen bereits auf seinem Konto.

Auf Rang zwei steht weiter Nemanja Rancic. Für die Münchner Kickers traf er in der Hinrunde in elf Spielen sagenhafte 23-mal. Inzwischen ist Rancic in die Bezirksliga zum FC Wacker München weitergezogen, wo er in neun Spielen einen Treffer beisteuern konnte.