ERDINGER Weißbier: Viererpack! Ascher schießt sich an die LL-SO-Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ascher erzielte im Monat April vier Tore in fünf Spielen, drei davon gegen den FC Unterföhring. Mit 30 Toren in 30 Partien hat der 28-Jährige selbstverständlich maßgeblichen Anteil an der bereits feststehenden Meisterschaft des Vereins aus dem Erdinger Landkreis und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga Süd.

Srdan Ivkovic hat seinen Spitzenplatz verloren