ERDINGER Weißbier: Vier Tore in 16´ – Szczecina verkürzt in AK Do./Is ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Per Dreierpack schießt sich Kim Peter an die Spitze in den A-Klassen. Er schoss seine Mannschaft am Sonntagnachmittag zum 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Hohenkammer und liegt damit im ERDINGER Ranking ganz vorne.

Metehan Kuscuoglu musste für ihn seinen Platz räumen. Seine Mannschaft TSV Lenting unterlag dem SV 66 Pondorf mit 3:4, steht aber weiterhin an der Tabellenspitze. Er selnst traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und erzielte damit Saisontreffer Nummer 19. Damit ist er jetzt zwei Tore hinter Peter.

Seweryn Szczecina vom SV Dietersheim lieferte bei der Reserve des FC A Unterbruck eine One-Man-Show ab. Er drehte das Spiel mit einem Viererpack innerhalb 16 Minuten von 1:2 auf 5:2 und brachte seiner Mannschaft so den Dreier. In der Nachspielzeit machte er sogar noch das 6:3, nachdem Unterbruck nochmal verkürt hatte. Damit steht er jetzt bei 17 Toren und teilt sich den dritten Platz mit Mahmut Yarac vom SGT Istanbul Moosburg. Der Torjäger knipste beim 3:2-Auswärtssieg des Tabellenführers einmal und bleibt damit im Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier

Torschützenliste:

1. Kim Peter, TSV Allershausen II, A-Klasse 5: 21 Tore

2. Metehan Kuscuoglu, TSV Lenting, A-Klasse 1: 19 Tore

3. Mahmut Yarac, SG Istanbul Moosburg, A-Klasse 6: 17 Tore

3. Seweryn Szczecina, SV Dietersheim, A-Klasse 5: 17 Tore

5. Robert Lex, SG Reichenkirchen, A-Klasse 8: 16 Tore

6. Butrint Iberdemaj, SV Oberstimm, A-Klasse 3: 15 Tore

7. Maximilian Huber, SV Geroldshausen, A-Klasse 6: 14 Tore

8. Tufan Cicek, FC Neufahrn, A-Klasse 7: 13 Tore

8. Markus Ujwari, SG Eichenfeld-Freising, A-Klasse 5: 13 Tore

8. Christoph Boehm, SV Pondorf, A-Klasse 1: 13 Tore