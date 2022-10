ERDINGER Weißbier: Trio in den Kreisklassen weiterhin an der Spitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

An der Spitze der Torschützenliste in den Kreisklassen der Frauen hat sich am Wochenende nichts verändert. Elona Haliti traf beim 2:2 zwischen dem TSV Hohenbrunn-Riemerling und der SG SV Sentilo-Blumenau/SV Pullach in der Kreisklasse 01 nicht und bleibt damit weiterhin bei sieben Toren.

Nach ihrem Viererpack zuletzt ging Emily Spiegel dieses Mal torlos, durfte aber dennoch einen 2:0-Sieg mit der SG FC Aich/FSV Aufkirchen/SpVgg Wildenroth gegen den SC Eibsee Grainau in der Kreisklasse 02 bejubeln.

Auch Katrin Neuberger vom SV 66 Oberbergkirchen blieb torlos. Der SV 66 Oberbergkirchen musste sich dem TSV Peterskirchen in der Kreisklasse 03 geschlagen geben und hat damit ebenfalls weiterhin sieben Tore auf ihrem Konto.