ERDINGER Weißbier: Torlose Woche für die Führenden in den KK-Zugspitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Unverändertes Bild auf dem Podest im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER in den Kreisklassen Zugspitze. An der Spitze bleibt Benedikt Wohlschläger von der SG Aying/Helfendorf. Der 30-jährige Kapitän hatte unter der Woche Geburtstag, blieb aber beim 3:0-Auswärtssieg ohne eigenen Torerfolg.

Ebenfalls ohne Torerfolg blieb Alessandro Mulas vom TSV Landsberg II. Die Bayernliga-Reserve hatte am Wochenende spielfrei. Damit bleibt Mulas mit 16 Treffern ein Tor hinter Wohlschläger auf Rang zwei.

Und auch der ärgste Verfolger der beiden Führenden Florian Petereit blieb am Wochenende ohne Torerfolg. Der Stürmer der dritten Mannschaft des FC Deisenhofen konnte die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft in Rottach-Egern nicht verhindern. Zwölf Treffer nach elf Spielen bleiben dennoch eine beeindruckende Quote.

Torschützenliste:

1. Benedikt Wohlschläger, SG Aying/Helfendorf, Kreisklasse 3: 17 Tore

2. Alessandro Mulas, TSV Landsberg II, Kreisklasse 7: 16 Tore

3. Florian Petereit, FC Deisenhofen III, Kreisklasse 3: 12 Tore

3. Benedikt Veicht, TSV Benediktbeuern, Kreisklasse 5: 12 Tore

5. Michael Demmel, SG Aying/Helfendorf, Kreisklasse 3: 11 Tore