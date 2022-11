ERDINGER Weißbier: Top-Trio bleibt torlos – Verfolger treffen in LL SO ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Trotz eines torlosen Auftritts hat Christopher Korkor vom TuS Holzkirchen an diesem Wochenende gleich einen doppelten Grund zur Freunde. Zum einen bestätigten die Holzkirchner beim 2:0-Auswärtssieg in Forstinning den Aufwärtstrend, zum anderen bleibt der Stürmer mit 15 Treffern Führender im ERDINGER-Ranking.

Das liegt auch daran, dass Julian Höllen seit der 1:3-Niederlage gegen Landshut gesperrt ist und am Wochenende nicht zum Einsatz kam. Am Freitagabend spielte der SB Chiemgau Traunstein ohne ihren Top-Torjäger 3:3 in Unterföhring. Ebenfalls ohne Treffer blieb Mike Opara vom Tabellenzweiten aus Ampfing. Das Verfolgerduell in Landshut endete torlos.

Dahinter rückt das Verfolgerfeld dafür etwas näher zusammen. Maximilian Gürtler, Sebastian Schrills und Antonio Cazorla waren alle am Wochenende für ihre jeweiligen Vereine erfolgreich und ziehen mit elf Treffern mit Benjamin Held von den Sportfreunden Schwaig gleich.

Torschützenliste:

1. Christopher Korkor, TuS Holzkirchen: 15 Tore

2. Julian Höllen, SB Chiemgau Traunstein: 14 Tore

3. Mike Opara, TSV Ampfing: 13 Tore

4. Benjamin Held, FC Sportfreunde Schwaig: 11 Tore

4. Maximilian Gürtler, SV Bruckmühl: 11 Tore