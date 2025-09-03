ERDINGER Weißbier: Top-Transfers hinter Krumpholz in Kreisliga München

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Heiß geht’s her in den Münchner Kreisligen zum Saisonstart und zu Beginn überzeugen zwei Neuzugänge und eine Vereinslegende. Der beste Kreisliga-Torjäger der Landeshauptstadt kommt im August vom SC Baldham-Vaterstetten. Roman Krumpholz, inzwischen spielender Co-Trainer beim SCBV, sorgte beim 7:0-Erfolg zum Auftakt mit einem Viererpack quasi im Alleingang für den Kantersieg. Sein Tor in Oberföhring war aber wohl wichtiger, als Krumholz das 1:0 nach Schneiker-Vorlage besorgte. Aber: Krumpholz hätte bereits bei sieben Toren stehen können. In Oberföhring traf er zweimal das Aluminium.
Komplett neu, aber sofort voll in der Münchner Kreisliga angekommen, ist Emre Tunc. Tunc wechselte überraschend von Türkgücü München zum FC Fürstenried und verhalf dem FCF zum perfekten Saisonstart. Beim 2:1-Erfolg gegen Teutonia München traf der 178-fache Regionalliga-Spieler einmal, gegen Alte Haide erzielte Tunc gleich drei Treffer. Übrigens: Bei transfermarkt.de wird Tunc noch mit einem Marktwert von 50.000 Euro geführt.
Mit vier Toren ist der 50.000-Euro-Mann gleichauf mit Alexander Tolikin. Mit der SpVgg 1906 Haidhausen hat der Neuzugang aus Feldmoching nach dem verpatzten Bezirksliga-Aufstieg einen perfekten Saisonstart hingelegt. Auf den 7:0-Sieg zum Auftakt folgte ein 6:0 beim SK Srbija München. Mit Zamdorf und Grasbrunn warten nun zwei Härtests auf den Jugendklub von Franz Beckenbauer und Tolikin, in der es gilt die Frühform zu bestätigen.
1. Roman Krumpholz, SC Baldham-Vaterstetten, Kreisliga München 3: 5 Tore
2. Emre Tunc, FC Fürstenried, Kreisliga München 2, 4 Tore
2. Alexander Tolikin, SpVgg Haidhausen 1906, Kreisliga München 3: 4 Tore
4. Stefan Lechner, TSV Oberpframmern, Kreisliga München 3: 3 Tore
4. Ediz Ofli, SV Helios-Daglfing, Kreisliga München 3: 3 Tore
4. Moritz Elsässer, TSV Solln, Kreisliga München 2: 3 Tore
4. Akif Abasikeles, FC Türk Sport Garching, Kreisliga München 1: 3 Tore
8. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2, 2 Tore
8. Jannes Ahrens, SV München West, Kreisliga München 2, 2 Tore
8. Timo Ludwig, TSV 1860 München III, Kreisliga München 2, 2 Tore und 16 weitere Spieler mit zwei Treffern.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!