ERDINGER Weißbier: Top-Transfers hinter Krumpholz in Kreisliga München

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Heiß geht’s her in den Münchner Kreisligen zum Saisonstart und zu Beginn überzeugen zwei Neuzugänge und eine Vereinslegende. Der beste Kreisliga-Torjäger der Landeshauptstadt kommt im August vom SC Baldham-Vaterstetten. Roman Krumpholz, inzwischen spielender Co-Trainer beim SCBV, sorgte beim 7:0-Erfolg zum Auftakt mit einem Viererpack quasi im Alleingang für den Kantersieg. Sein Tor in Oberföhring war aber wohl wichtiger, als Krumholz das 1:0 nach Schneiker-Vorlage besorgte. Aber: Krumpholz hätte bereits bei sieben Toren stehen können. In Oberföhring traf er zweimal das Aluminium.

Komplett neu, aber sofort voll in der Münchner Kreisliga angekommen, ist Emre Tunc. Tunc wechselte überraschend von Türkgücü München zum FC Fürstenried und verhalf dem FCF zum perfekten Saisonstart. Beim 2:1-Erfolg gegen Teutonia München traf der 178-fache Regionalliga-Spieler einmal, gegen Alte Haide erzielte Tunc gleich drei Treffer. Übrigens: Bei transfermarkt.de wird Tunc noch mit einem Marktwert von 50.000 Euro geführt.