ERDINGER Weißbier: Top-Duo in der BZL Nord hat jede Menge Verfolger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Es sind erst zwei Spieltage in der Bezirksliga Nord absolviert, doch die ersten Scharfschützen bringen sich bereits in Stellung.

Besel steuerte beim 7:1-Kantersieg am ersten Spieltag gegen Langengeisling zwei Tore bei. Bei der 1:2-Pleite in Rohrbach am vergangenen Samstag gelang ihm nur noch der Anschlusstreffer für das Team aus dem Münchner Norden. Der 24-Jährige hat damit schon eine Bude mehr als in den letzten zwei Spielzeiten gemacht.

Kamm erzielte für den FCM am ersten Spieltag den Ausgleich und leitete gegen den VfR Garching die Wende ein. Vergangenes Wochenende war er beim Auswärtsspiel gegen FC Fatih Spor Ingolstadt per Doppelschlag erfolgreich.