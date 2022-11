ERDINGER Weißbier: Top 3 patzt in BZL 01, Gradl profitiert ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 01 der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Bezirksliga 01 musste sich Toptorjägerin Sandra Funkenhauser mit ihrem Team TSV 1932 Aßling mit 0:1 gegen den Tabellenführer geschlagen geben. Die Offensivspielerin konnte ihr Torekonto also nicht aufbessern, führt das ERDINGER Rankng aber dennoch an...

... auch weil die beiden ärgsten Verfolgerinnen Emily Grimes und Lisa Meier (beide FC SF Schwaig) auch mit 1:2 gegen die DJK Otting verloren und keine von beiden ein Tor erzielen konnte. Dadurch ist der Abstand zu Funkenhauser gleichgeblieben.

Profitieren von dem Patzen der Top 3 konnte dadurch aber Michaela Gradl vom DJK Otting. Sie besiegte ihre Konkurrenz nicht nur mit 2:1, sondern erzielte auch noch den Siegtreffer und zieht somit mit Platz drei gleich. Damit heizt sie das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER Weißbier an!

Torschützenliste:

1. Sandra Funkenhauser, TSV 1932 Aßling: 12 Tore

2. Emily Grimes, FC SF Schwaig: 9 Tore

3. Lisa Maier, FC SF Schwaig: 8 Tore

3. Michaela Gradl, DJK Otting: 8 Tore

5. Sophia Stadler, TSV Neubeuern: 7 Tore

5. Jessica Akpara, SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohentann-Beyharting: 7 Tore

7. Michaela Kurz, DJK Otting: 6 Tore

8. Eva Lachner. SpVgg Attenkirchen: 4 Tore

8. Nadine Kutscher, FC SF Schwaig: 4Tore

10. Katharina Blank, FC SF Schwaig: 3 Tore und sieben weitere Spielerinnen mit drei Treffern