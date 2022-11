ERDINGER Weißbier: Teouri übt Druck auf Bzunek in KL München aus ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Norbert Bzunek bleibt an der Spitze im Kampf um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier. Beim 3:0-Auswärtssieg des FC Wacker München in Ludwigsvorstadt traf der Wacker-Kapitän allerdings nicht selbst. An seine 16 Saisontore kommt trotzdem keiner ran.

Rachid Teouri hingegen schiebt sich mit seinem Treffer beim 6:1-Kantersieg der DJK Pasing gegen den TSV München-Solln auf den alleinigen zweiten Platz im ERDINGER-Ranking. Teouri steht aktuell bei zwölf Saisontreffern.

Christian Häusler blieb dagegen nach seinem Dreierpack letzte Woche dieses Mal ohne eigenen Treffer. Zudem verlor sein Team, der SC Grüne-Heide Isaming, auch noch mit 1:3 beim SV Heimstetten II.

Torschützenliste:

1. Norbert Bzunek, FC Wacker München, Kreisliga 2: 16 Tore

2. Rachid Teouri, DJK Pasing, Kreisliga 2: 13 Tore

3. Christian Häusler, SC Grüne Heide, Kreisliga 3: 12 Tore

3. Patrick Ochsendorf, FC Wacker München, Kreisliga 2: 12 Tore

5. Balthasar Auspurg, FC Ludwigsvorstadt München, Kreisliga 2: 10 Tore

5. Daniel Esterl, TSV Oberpframmern, Kreisliga 3: 10 Tore

7. Ante Kraljevic, TSV Allach 09 München, Kreisliga 1: 9 Tore

7. Lukas Obert, SV Niederroth, Kreisliga 1: 9 Tore

7. Muhamet Mucoli, DJK Pasing, Kreisliga 2: 9 Tore

7. Erkut Satilmis, Münchener Sp.VG., Kreisliga 3: 9 Tore

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.