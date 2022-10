ERDINGER Weißbier: Teouri stürmt an KL-München-Spitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ein Neuer thront an der Spitze der Torschützenliste in den Kreisligen München! Norbert Bzunek zieht mit insgesamt elf Treffern an der Konkurrenz vorbei. Bei 8:3-Spektakel gegen Milbertshofen erzielte der Spieler vom FC Wacker München gleich vier Tore.

Dicht auf den Fersen ist Bzunek aber Balthasar Auspurg vom FC Ludwigsvorstadt München. Er erzielte in der Partie gegen den FC Hellas einen Fünferpack.

Den dritten Platz in der Torschützenliste teilen sich Patrick Ochsendorf vom FC Wacker München sowie Rachid Teouri von der DJK Pasing.

Torschützenliste:

1. Norbert Bzunek, FC Wacker München, Kreisliga 2: 11 Tore

2. Balthasar Auspurg, FC Ludwigsvorstadt München, Kreisklasse 2: 10 Tore

3. Patrick Ochsendorf, FC Wacker München, Kreisliga 2: 8 Tore

3. Rachid Teouri, DJK Pasing, Kreisliga 2: 8 Tore

5. Berkant Barin, TSV 1865 Dachau II, Kreisliga 1: 7 Tore

5. Christian Häusler, SC Grüne Heide, Kreisklasse 3: 7 Tore

7. Yasin Kökner, SV Sulzemoos, Kreisklasse 1: 6 Tore

7. Lukas Obert, SV Niederroth, Kreisklasse 1: 6 Tore

7. Teeo Pejazic, TSV Allach 09 München, Kreisklasse 1: 6 Tore

7. Yakup Dora, FC Fürstenried, Kreisklasse 2: 6 Tore und zwei weitere Spieler mit sechs Treffern.