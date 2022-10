ERDINGER Weißbier: SVU-Duo nimmt Verfolgung auf in BZL 02 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sabrina Rapp und ihrem TSV Rott gelang am Wochenende eine starke Aufholjagd. Nach 16 Minuten lagen die TSV-Spielerinnen bereits mit 0:2 in Solln in Rückstand, doch die Gäste schafften die Aufholjagd und gewannen letzten Endes mit 4:2. Rapp konnte sich erneut in die Torschützenliste eintragen und hat bereits ihren achten Treffer erzielt.

Direkt dahinter lauert neben Christina Gallert, die am Wochenende spielfrei hatte, ein Duo vom SV Untermenzing. Sandrine Tausche und Viktoria Winter beim SV Untermenzing stehen seit dieser Woche auch bei sechs Treffern. Gegen den ST Scheyern erzielte Winter das wichtige 1:0 – Woman of the Match wurde aber Tausche mit einem Hattrick.

Dahinter lauert Lorena Dintner mit fünf Toren. Sie erzielte die Führungstore gegen den TSV Rott, musste aber am Ende eine Niederlage im Torjägerinnen-Duell hinnehmen.

Torschützenliste:

1. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 8 Tore

2. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 6 Tore

2. Sandrine Tausche, SV Untermenzing: 6 Tore

2. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 6 Tore

5. Lorena Dintner, TSV München-Solln: 5 Tore