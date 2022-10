ERDINGER Weißbier: Stillstand bei Top-Trio in Bezirksliga 02 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sabrina Rapp führt weiterhin die ERDINGER-Rangliste in der Bezirksliga 02 mit sieben Treffern an. Am Wochenende kassierte sie allerdings mit ihrer Mannschaft eine 2:3-Pleite gegen Spitzenreiter SV Untermenzing. Rapp blieb ohne Torerfolg.

Dicht dahinter folgt Christina Gallert von der (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen mit sechs Treffern. Auch sie blieb am Wochenende ohne Tor, da die Partie gegen den SC Pöcking verlegt wurde.

Wiederum nur einen Treffer weniger erzielt hat Viktoria Winter vom Spitzenreiter SV Untermenzing. Am Wochenende kam Winter allerdings nicht zum Einsatz.

Torschützenliste:

1. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 7 Tore

2. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 6 Tore

3. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 5 Tore