ERDINGER Weißbier: Startschuss in der Bayernliga der Frauen

Schwaiberger (M.) räumte vergangene Saison ab. Heuer steht Müller (l.) zu Beginn an der Spitze. Die ehemalige Ingolstädterin unterlag aber mit Schwaben Augsburg gegen den TSV Theuern und Anna Luschner (r.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Wer folgt auch Franziska Schwaiberger? Mit 21 Toren sicherte sich die 29-Jährige die 15 Kästen Erdinger der vergangenen Saison und brachte sie nach Ruderting – und auch heuer sieht’s zum Saisonstart gut aus für die Niederbayerinnen. Mit 6:0 ist der FCR in Bad Aibling gestartet. Beste Torschützin: Anne Schwerdt (ohne Foto), die sich mit zwei Toren direkt an der Spitze der Torschützenliste einnistet. Dort steht zum Saisonstart auch Ruderting, die nach dem zweiten Platz im Vorjahr mehr als ein Bayernliga-Geheimtipp sind.

Gleichauf mit Schwerdt liegt zum Saisonstart ein Duo. Sarah Müller von Schwaben Augsburg traf gegen den TSV Theuern zwar doppelt, konnte die Heimauftaktpleite gegen den TSV Theuern aber nicht verhindern. In der 93. Minute besorgte Anna Luschner das 3:2. Ebenfalls bei zwei Toren steht Marie Hartnagel (ohne Foto). Die Torjägerin ebnete der Reserve des SV Weinberg per Doppelpack den Sieg, den Dieliza Krasniqi in der 93. Minute veredelte.